Полугодовое прекращение огня обсудят США и Украина

США и Украина в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня на полгода

США и Украина в Саудовской Аравии обсудят прекращение огня на полгода, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя американской стороны.

«Идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения — <…> шестимесячное прекращение огня», — заявил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Американский чиновник уточнил, что встреча может пройти в Эр-Рияде или в Джидде.

Ранее Киев и Вашингтон несколько раз обсуждали условия сделки по разработке месторождений редкоземельных металлов. Позже это соглашение стало увязываться с процессом мирного урегулирования украинского конфликта.

Документ не был подписан во время визита Владимира Зеленского в США на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, когда украинец вел себя вызывающе и был выставлен из Белого дома.

После этого США остановили военную помощь Украине, тем самым вынудив Киев вернуться к обсуждению сделок.