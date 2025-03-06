«Не понимают посыла»: дизайнер Зеленского объяснила его лук на встрече с Трампом

Дизайнер украинского президента Владимира Зеленского Эльвира Гасанова объяснила изданию Financial Times внешний вид государственного лидера на встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. Она заявила, что критики не понимают посыла костюма главы киевского режима, сообщает РБК .

Гасанова одевала не только Зеленского, но и его супругу Елену. Посыл одежды украинского лидера заключался в том, чтобы показать — «во время войны даже политикам не нужны костюмы».

«Внешний вид Зеленского является частью его послания миру, а послание заключается в том, что он стоит рядом со своим народом», — заявила Гасанова.

Также Гасанова отметила, что поло, в котором был президент Украины на встрече с Трампом, пользуется большой популярностью среди американцев. Около 100 клиентов в последние дни сделали заказ на кофту стоимостью 170 евро.

Зеленский пренебрег официальным стилем на встрече с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Белом доме 28 февраля. В Вашингтоне сочли этот факт неуважением к американскому народу. Еще до перепалки Трамп, увидев Зеленского, пошутил, что глава государства «приоделся».