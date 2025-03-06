Bloomberg: США требуют от Украины согласия на быстрое прекращение огня с Россией

Администрация президента Соединённых Штатов Дональда Трампа выдвигает требование к Украине о необходимости скорейшего прекращения огня в конфликте с Россией в качестве условия для заключения соглашения о разработке минеральных ресурсов, сообщает агентство Bloomberg .

«Дополнительные условия стали главной причиной задержки подписания, несмотря на публичные заверения сторон», — говорится в публикации.

Из материала следует, что Белый дом готов возобновить сорванный президентом Украины Владимиром Зеленским переговорный процесс при условии, что Киев предоставит реальный и четкий план действий, направленный на установление режима прекращения огня и начало диалога с Москвой.

После скандальной встречи президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, Вашингтон заявил, что приостанавливает военную помощь для ВСУ. При этом Вашингтон и Киев продолжают диалог касательно сделки по редкоземельным металлам.