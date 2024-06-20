Политолог: визит Путина во Вьетнам может восстановить отношения в военной сфере

Визит президента РФ Владимира Путина во Вьетнам вполне вероятно поможет возобновить стратегическое партнерство между Россией и Вьетнамом в военной сфере, сообщила РИАМО политолог-международник, востоковед Анастасия Симонова.

Ранее Владимир Путин прилетел во Вьетнам с двухдневным визитом. Глава российского государства и президент Вьетнама То Лам провели российско-вьетнамские переговоры с участием официальных делегаций. По итогам Москва и Ханой договорились об укреплении сотрудничества и невступлении в союзы с ущербом друг для друга.

«Визит Владимира Путина во Вьетнам вполне вероятно поможет возобновить стратегическое партнерство между Россией и Вьетнамом в военной сфере, а также укрепить энергетическую сферу взаимодействия двух стран. Вполне вероятны положительные подвижки и в политическом сотрудничестве двух стран», — сказала Симонова.

Она добавила, что Вьетнам может стать наблюдателем или даже страной-кандидатом в члены БРИКС.

«Конечно, реакция Запада будет негативной. Думаю, что со стороны западных стран последует некоторая критика в адрес Вьетнама и косвенные действия с целью ограничить сотрудничество России и Вьетнама в военной, торговой и политической сфере», — отметила политолог.