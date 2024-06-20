Вьетнам и Россия договорились об углублении стратегического партнерства

Москва и Ханой договорились об укреплении сотрудничества и невступлении в союзы с ущербом друг для друга, сообщает РИА Новости .

Владимир Путин и То Лам провели российско-вьетнамские переговоры с участием официальных делегаций. На встрече был подписан ряд документов, а также сделано несколько заявлений СМИ.

В рамках визита было принято совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений, утверждается на сайте президента России.

По данным РИА Новости, были согласовали основные ориентиры и принципы дальнейшего укрепления стратегического партнерства. Также стороны договорились о невмешательстве во внутренние дела друг друга.

По словам вьетнамского президента То Лама, Москва и Ханой договорились не «вступать в союзы и договоры с третьими странами, чтобы нанести ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности друг друга». Также они обсудили наращивание регулярных контактов.

Ранее президент Вьетнама назвал переговоры с Путиным успешными. Он поблагодарил РФ за оказанную помощь в борьбе за независимость страны.