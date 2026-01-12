Политолог объяснил, зачем США нужна Гренландия

Заявления руководства США о возможном присоединении Гренландии укладываются в обновленную стратегию национальной безопасности Вашингтона и связаны с необходимостью получить доступ к ключевым природным ресурсам, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор Института коммуникационного менеджмента Вадим Сипров.

Лидер США Дональд Трамп ранее подчеркивал, что Штаты так или иначе получат этот остров. По его словам, если Америка не заберет себе Гренландию, то это сделают РФ или Китай.

«Сейчас Америке жизненно необходимо обладание целым рядом природных ресурсов, которые есть у Гренландии, это необходимо для того, чтобы реализовать проекты по восстановлению реального сектора Америки, для проведения полноценной реиндустриализации и восстановления реального, а не бумажного и не финансового могущества США», — сказал Сипров.

Он добавил, что захват Гренландии никак не отразится на ходе российско-украинского конфликта.

«Трамп не является оператором украинского конфликта. Киевский режим полностью подконтролен европейским странам, прежде всего Великобритании и примкнувшим к ней, в рамках так называемой коалиции желающих, Франции, Германии. Трамп не в состоянии оказать сколь-нибудь серьезное влияние на деятельность, на политику киевской хунты», — уточнил Сипров.

По мнению аналитика, даже в случае полного отказа США от поддержки Украины, недостающие объемы помощи могут быть компенсированы европейцами. Кроме того, возможное присоединение Гренландии вряд ли приведет к расколу НАТО. Несмотря на возможное недовольство, европейские страны не готовы отказаться от военных и политических гарантий, которые получают в рамках альянса.

Сипров отметил, что наиболее вероятный сценарий — мирный переход острова под контроль США. Рассматривается вариант проведения референдума, а жителям Гренландии могут предложить финансовые выплаты за получение американского гражданства. С учетом небольшого населения острова расходы не станут существенной нагрузкой для бюджета Штатов.

