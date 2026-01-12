Трамп: США так или иначе получат Гренландию

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США получат Гренландию так или иначе, сообщает RT .

Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

«Так или иначе, мы возьмем Гренландию», — отметил Трамп.

Также он добавил, что если Соединенные Штаты не заберут себе Гренландию, то это якобы сделают РФ или Китай.

4 января супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, сопроводив его подписью «скоро». В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил о тесных союзнических отношениях между Данией и США, подчеркнув, что Копенгаген ожидает полного уважения к территориальной целостности Датского королевства.

Ранее американский президент Дональд Трамп повторно поднял тему о важности установления контроля США над Гренландией, утверждая, что остров играет ключевую роль для обороноспособности страны.

