Трамп: США так или иначе получат Гренландию
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США получат Гренландию так или иначе, сообщает RT.
Об этом глава Белого дома заявил журналистам на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).
«Так или иначе, мы возьмем Гренландию», — отметил Трамп.
Также он добавил, что если Соединенные Штаты не заберут себе Гренландию, то это якобы сделают РФ или Китай.
4 января супруга заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера, Кэти Миллер, опубликовала в соцсети X изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, сопроводив его подписью «скоро». В ответ на это посол Дании в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен напомнил о тесных союзнических отношениях между Данией и США, подчеркнув, что Копенгаген ожидает полного уважения к территориальной целостности Датского королевства.
Ранее американский президент Дональд Трамп повторно поднял тему о важности установления контроля США над Гренландией, утверждая, что остров играет ключевую роль для обороноспособности страны.
