Политолог Миронов: Украина рискует остаться один на один со своими проблемами

Президент Украины Владимир Зеленский в последнее время странно себя ведет: то отказывается от переговоров с российской стороной, то высказывается об их перезапуске через шесть дней после отказа, то говорит «о борьбе до последнего» и «заграница нам поможет». А сегодня он заявил о том, что — его задача приближать окончание войны, и его страна готова на обсуждение условий прекращения конфликта. Об этом сообщил РИАМО кандидат исторических наук, политолог Григорий Миронов.

Во вторник Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с РФ. Украина хочет возобновить обмены и возвращение пленных. Также спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Турцию 19 ноября.

«Можно было бы подумать, что у президента Украины какое-то психическое заболевание или он находится под воздействием каких-то неизвестных препаратов. Но, скорее всего, все проще. Украинское руководство мечется от одних союзников к другим, и никто из них уже не может дать абсолютной поддержки и достаточно для Киева денег, особенно после последних коррупционных скандалов в высшем руководстве этой страны. Поэтому, когда американское руководство заявило о новом этапе переговоров — то также „петь“ стал и Зеленский», — сказал Миронов.

По словам эксперта, как и ожидалось, Украина рискует остаться один на один со своими проблемами. А значит — есть шанс потери Незалежной государственности.

«Поэтому Украина выполняет все поручения своих американских и европейских хозяев и кураторов. А так как у самих кураторов есть существенные противоречия между собой, то и действия Киева выглядят смешно и не согласовано. Не исключено, что завтра Зеленский снова объявит о прекращении переговоров», — добавил политолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.

