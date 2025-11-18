Спецпосланник главы США Стивен Уиткофф прилетит в Турцию 19 ноября

сегодня в 11:44

Как рассказал источник Reuters, Стивен Уиткофф примет участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во вторник Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с РФ. Украина хочет возобновить обмены и возвращение пленных.

Еще ранее украинский экс-министр обороны Рустем Умеров улетал в Турцию, чтобы вести подготовку к возобновлению переговоров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.