Спецпосланник главы США Стивен Уиткофф прилетит в Турцию 19 ноября
Фото - © РИА Новости
Спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, сообщает ТАСС.
Как рассказал источник Reuters, Стивен Уиткофф примет участие в переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Во вторник Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с РФ. Украина хочет возобновить обмены и возвращение пленных.
Еще ранее украинский экс-министр обороны Рустем Умеров улетал в Турцию, чтобы вести подготовку к возобновлению переговоров.
