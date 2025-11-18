сегодня в 10:46

Зеленский планирует отправиться в Турцию для возобновления переговоров с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует поехать в Турцию 19 ноября для подготовки к возобновлению переговоров с Россией, сообщает газета «Известия» .

«Всеми силами приближать окончание конфликта — это первый приоритет Украины», — сказал Зеленский.

Он добавил, что на Украине еще работают, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных.

По его словам, еще на текущей неделе в планах — встречи с руководством Верховной Рады и депутатами фракции «Слуга народа».

Ранее украинский экс-министр обороны Рустем Умеров улетал в Турцию, чтобы вести подготовку к возобновлению переговоров. Его командировка должна была закончится 16 ноября, но он еще не вернулся в страну.

