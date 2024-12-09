Ранее Башар Асад получил убежище в России и приехал в Москву. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о предоставлении убежища экс-президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду и его семье принял глава российского государства Владимир Путин.

«Россия сделала важный гуманитарный и имиджевый шаг, предоставив ему (Асаду — ред.) убежище. Это демонстрирует выполнение союзнических обязательств, подчеркивая, что Россия, где может, до конца придерживается своих договоренностей. Любая другая страна видит: Россия остается надежным партнером», — сказал Косоруков.

Он подчеркнул, что Россия не устраняется от сирийского урегулирования, активно участвует в международных форматах и старается стабилизировать ситуацию в Сирии, защищая ее суверенитет и территориальную целостность.

«Приезд Асада в Россию только подтверждает, что мы поддерживаем легитимных президентов по всему миру. Мы выступаем за стабильность, за многополярный мир, за защиту государств от внутренних конфликтов, террористической угрозы или хищнических амбиций соседей, которые могут воспользоваться слабостью страны и захватить ее территории», — разъяснил политолог.

Косоруков уточнил, что Россия последовательно выполняет свои обязательства. Он добавил, что группы стран, которые берут на себя право смещать лидеров, фактически выносят им смертный приговор. Однако таких инструментов в международном праве не существует. Это создает опасный прецедент: отдельные государства решают, кого наказать, игнорируя законные международные механизмы.

«Россия, напротив, укрепляет свой имидж надежного гаранта суверенитета независимых государств. Мы показываем, что готовы защищать тех, кто нуждается в поддержке, и остаемся привержены международному праву», — заключил политолог.