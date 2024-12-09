В Кремле рассказали, кто принял решение о предоставлении убежища Асаду
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение о предоставлении убежища экс-президенту Сирийской Арабской Республики Башару Асаду и его семье принял глава российского государства Владимир Путин, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в официальном графике Путина нет встречи с бывшим сирийским лидером.
«Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение», — сказал Песков.
При этом Песков не уточнил, когда состоялась предыдущая встреча президента России с Башаром Асадом.
Накануне стало известно, что экс-президент Сирии Башар Асад получил убежище в России и находится в Москве. По словам источника в Кремле, убежище предоставили исходя из соображений гуманитарного характера.