Политолог Бовт объяснил, почему Си Цзиньпин «не прогнется» перед Трампом

Политолог Бовт: у Китая есть инструменты, которые позволят ему выжить без США

В течение последних трех суток американский президент Дональд Трамп повысил пошлины на импорт из Китая до 145%, однако это действие все равно не заставит китайского лидера Си Цзиньпина «прогнуться» перед ним. У Китая есть инструменты, которые позволят ему выжить без США, такое мнение выразил политолог Георгий Бовт, пишет RG.RU .

«Китайцы умеют мобилизовываться, а если надо, то и „затягивать пояса“. Власти также оперативно запустили ролик с председателем Мао времен Корейской войны, когда „китайские добровольцы“ остановили американское наступление на север полуострова. В ролике Мао Цзэдун говорит под аплодисменты толпы: „Неважно, как долго продлится эта война, мы никогда не сдадимся“. Такой настрой — уже сильная переговорная позиция. Китай готов договариваться и с Европой, и с Америкой», — заявил Бовт.

По словам политолога, тот факт, что Китай начал отвечать США зеркальным повышением пошлин, которые на данный момент подняты до 125%, подтверждает тот факт, что страна способна противостоять Америке и не планирует «прогибаться», как другие государства, заявившие о желании провести переговоры на фоне повышения ставок.

В 2024 году главным торговым партнером КНР стали страны АСЕАН с оборотом в 982,3 млрд. долларов. Вторую строчку вместе с Европой разделила Америка. Товарооборот с США составил 583 млрд долларов при профиците в пользу КНР в 295,4 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп ждет, когда Китай инициирует переговоры по торговым тарифам.