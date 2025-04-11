CNN: Трамп ждет, пока Си Цзиньпин проявит инициативу в переговорах о тарифах

В экономическом противостоянии между США и Китаем наступило затишье — обе страны замерли в ожидании первого шага со стороны противника. На кону — судьба крупнейших мировых экономик, ощущающих на себе последствия торгового напряжения, сообщает Infox .

Как рассказывает американский телеканал CNN, ни президент США Дональд Трамп, ни китайский лидер Си Цзиньпин не готовы идти на уступки и демонстрируют повышенную осторожность. Эскалация торговой войны между двумя экономическими державами достигла критической точки, и каждая сторона рассчитывает, что именно соперник первым сделает шаг назад.

Источники CNN утверждают, что американская сторона не планирует первой начинать переговоры по тарифным вопросам. Трамп дал понять своим советникам, что инициатива должна исходить от Китая, поскольку в администрации президента уверены, что именно Пекин спровоцировал обострение конфликта.

Основным препятствием для диалога является нежелание Си Цзиньпина выглядеть уязвимым, если он первым предложит США обсудить тарифные ставки, подчеркнул телеканал.

Недавно президент Трамп объявил об увеличении импортных пошлин на китайскую продукцию до 145%. Пошлина — комбинированная ставка, которая включает в себя новую пошлину в размере 125% в дополнение к уже существующей ставке в 20%. Трамп заявил, что экономика страны демонстрирует устойчивость и ежедневно пополняется на 3,5 миллиарда долларов за счет введения новых тарифов.