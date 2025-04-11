Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%

Китай с 12 апреля текущего года вводит новые таможенные пошлины на импортируемые товары из Соединенных Штатов, увеличивая их с 84% до 125%, сообщает РИА Новости .

«Тарифная ставка будет скорректирована с 84% до 125%», — передает Центральное китайское телевидение.

Ранее американский президент Дональд Трамп повысил пошлины в отношении Китая до 125% из-за «недостатка уважения к мировым рынкам». При этом президент США ввел 90-дневную паузу на зеркальные пошлины в отношении 75 стран.

Как пишет агентство Bloomberg, в ближайшее время на фоне резко подскочивших пошлин ожидается полное обрушение поставок американской нефти в Китай.