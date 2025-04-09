Трамп повысил пошлины в отношении КНР до 125% из-за «недостатка уважения»

После того как Китай сообщил, что с 10 апреля пошлина на товары из США будет составлять 84% в качестве ответной меры за ранее поднятую пошлину для КНР до 104%, американский президент Дональд Трамп заявил, что незамедлительно еще раз повышает планку пошлин для этой страны до 125%, пишет ТАСС со ссылкой на Truth Social.

«Учитывая недостаток уважения, проявленный Китаем к мировым рынкам, я поднимаю взимаемые США с КНР пошлины до 125%, они вступают в силу незамедлительно», — написал Трамп.

Также Трамп заявил, что в течение последующих 90 дней в США будет действовать пауза на введение зеркальных пошлинных мер в отношении более 75 государств мира.

К такому решению американский президент пришел после того, как Вашингтон ввел новые пошлины, а более 75 стран отреагировали на это запросом на проведение переговоров, в том числе по вопросам торговли.

Китай не вошел в число стран, попадающих под 90-дневный период, так как страна ответила зеркальными мерами и заявила, что будет защищать свои права.