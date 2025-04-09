Китай повысил пошлины до 84% на импорт из США

Начиная с 10 апреля, в Китае начнут действовать новые увеличенные пошлины на все товары, импортируемые из Америки. Власти КНР подняли планку пошлин до 84% в качестве ответной меры на действия США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

«С 12:01 (в Москве будет 07:01 — ред.) 10 апреля будет скорректирована дополнительная тарифная ставка в отношении импортируемой из США продукции. Дополнительная ставка тарифа на все импортируемые из США товары будет увеличена с 34% до 84%», — сообщили по китайскому телевидению.

Китай принял решение увеличить пошлину на 50% после того, как Вашингтон ввел пошлину на китайские товары до 104%. Власти КНР возмутились и заявили, что примут соответствующие решительные меры.

В МИД КНР заявили, что допускают какой-либо диалог с американскими властями только на равных условиях, а также планируют защищать свои права и интересы всеми доступными способами.