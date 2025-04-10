На фоне новых пошлин продажа нефти из США в Китай рухнет почти до нуля

В ближайшее время на фоне резко подскочивших пошлин ожидается обрушение поставок американской нефти в Китай практически до нулевой отметки. Такое предположение сделали аналитики агентства Bloomberg, пишет ТАСС .

Эксперты считают, что у Китая нет жизненной необходимости закупаться американской нефтью. В начале 2025 года поставки нефти из США в Китай составили всего около 1% от общего импорта КНР.

За последние годы импорт нефти из США в Китай рос, но после того, как к власти пришел президент Дональд Трамп и начал повышать таможенные пошлины, ситуация начала меняться в обратную сторону — импорт стал рушиться.

«Вероятно, сократится (импорт из США в КНР — ред.) до нуля в ближайшие месяцы, если текущие уровни тарифов сохранятся», — заявил аналитик консалтинговой компании Vortexa Иван Мэтьюз.

Ранее сообщалось, что Трамп повысил пошлины на импорт из Китая до 104%. В МИД КНР заявили, что не согласны с таким положением дел и ответили зеркальной мерой — повысили пошлины на импорт из США с 34% до 84%. После этого Трамп отреагировал заявлением о том, что Китай недостаточно уважает мировые рынки, и снова повысил пошлину на импорт из КНР до уровня 125%.

Позднее американский лидер заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином, чтобы обсудить ситуацию. Трамп также подчеркнул, что уважает председателя Китая.