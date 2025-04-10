Трамп подтвердил готовность встретиться с Си Цзиньпином

«Конечно. Он мой друг. Мне он нравится. Я его уважаю», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп заявил, что готов к заключению справедливых торговых сделок, в том числе и с Китаем.

После того как Китай сообщил, что с 10 апреля пошлина на товары из США будет составлять 84% в качестве ответной меры за ранее поднятую пошлину для КНР до 104%, американский президент Дональд Трамп заявил, что незамедлительно еще раз повышает планку пошлин для этой страны до 125%.