Политолог Блохин: Трамп может аннексировать Гренландию, но есть и второй вариант

Президент США Дональд Трамп может решиться на аннексию Гренландии и остановить его будет некому, но это может быть и риторика с целью усилить переговорные позиции. Об этом сообщил РИАМО политолог-американист Константин Блохин.

Страсти по поводу судьбы Гренландии не стихают. Американский конгрессмен Рэнди Файн заявил о внесении проекта закона об аннексии Гренландии, согласно которому она получит статус штата.

«Некоторые из конгрессменов опять стараются предвосхитить его желания и действия. Трамп не раз выступал с такими скандальными инициативами: то выход из ООН, то выход из НАТО. Тяжело это все воспринимать всерьез, но тут два варианта. Либо Трамп осмелится на аннексию Гренландии, потому что это лакомый кусок. Это огромная территория, богатая ресурсами. В контексте борьбы за Арктику — это очень важно», — сказал Блохин.

Американист добавил, что Трамп может пойти на такой шаг, осознавая, что в действительности ни Европа, ни Дания просто не смогут ему помешать. В то же время президент США может усиливать свою переговорную позицию, чтобы Дания охотнее предоставила Америке свою территорию для развертывания военных баз, которых и так много во всем мире.

Законодательная инициатива Файна является логическим продолжением политики Трампа, который не раз заявлял о необходимости контроля над Гренландией для национальной безопасности и отказывался исключить силовой вариант. Дания и сама Гренландия неоднократно отвергали эти претензии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.