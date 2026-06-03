В Красногорске открыли подразделение стройэкспертизы Подмосковья

Подразделение регионального стройконтроля создано с нуля по поручению министра ЖКХ Подмосковья. По словам Игоря Тимофеева, работа в сфере судебной строительно-технической экспертизы требует высокой точности и ответственности, поскольку выводы специалистов влияют на реализацию важных инфраструктурных проектов.

«Строительно-техническая экспертиза, работа с судебными органами требует безупречной точности, поэтому на вас лежит особая ответственность. Каждая ваша рекомендация имеет вес, а решения влияют на важные инфраструктурные проекты региона», — отметил Тимофеев.

В филиале будут проводить судебную и внесудебную строительно-техническую экспертизу, в том числе по объектам самовольного строительства, землеустроительную экспертизу, а также рецензирование в сфере архитектуры и градостроительства. В штате работают 10 специалистов с многолетним опытом. Офис оснащен необходимым оборудованием для проведения экспертиз любой сложности.

Подразделение расположено по адресу: Красногорск, Ильинское шоссе, дом 1. Близость к дому правительства региона и Мособлсуду позволит экспертам оперативно взаимодействовать с судебными органами.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.