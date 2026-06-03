Семьи бойцов СВО из Сергиево-Посадского округа отправились в Москву

Экскурсионная поездка для жен и детей участников СВО прошла 3 июня в Сергиево-Посадском округе. Группа из 54 человек отправилась в Москву с Зеленого переулка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Утром 3 июня с Зеленого переулка в Сергиевом Посаде на экскурсию в Национальный центр «Россия» отправилась группа, в которую вошли жены и дети участников специальной военной операции, а также сотрудники фонда «Защитники Отечества» и центра Мещерякова.

«Наша самая главная задача — оказать максимальное внимание семьям участников специальной военной операции, матерям, женам и ребятишкам. Сегодня мы провожаем в хорошую и интересную поездку большую команду — 54 человека. Хочу сказать спасибо депутату Сергею Александровичу Пахомову и коллегам из женского движения партии «Единая Россия», вместе с местным отделением партии мы это организовали», — отметила председатель совета депутатов Сергиево-Посадского городского округа Рита Тихомирова.

В программе поездки — посещение Красной площади, храма Василия Блаженного, парка «Зарядье» и Национального центра «Россия». Участники также побывают на выставке «Путешествие по России», где представлена экспозиция о регионах страны от Владивостока до Калининграда.

Организаторы подчеркнули, что постарались сделать этот день особенным для семей, которым сегодня особенно важны внимание и поддержка.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что по указу президента в Подмосковье открылся филиал фонда «Защитники Отечества», которые ждут своих близких с СВО.

«Кроме этого центра, на каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.