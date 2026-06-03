В Лосино-Петровском в 2026 году завершат дом для переселенцев

Строительство семнадцатиэтажного дома для переселения жителей из аварийного фонда продолжается в городском округе Лосино-Петровский на улице Гоголя. В новое здание планируют переселить около 900 человек, завершить работы намерены в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый пятисекционный дом возводят в рамках программы переселения из аварийного жилья. Проект направлен на улучшение условий проживания сотен семей, которые получат современные и безопасные квартиры.

Сейчас на объекте монтируют вентилируемый фасад, прокладывают инженерные сети и выполняют внутреннюю отделку помещений. В строительстве задействованы более 100 рабочих и четыре единицы техники.

Квартиры передадут с отделкой. Прилегающую территорию благоустроят: во дворе оборудуют детскую игровую и спортивную площадки.

В новый дом планируют переселить около 900 человек. Общая площадь расселяемого аварийного жилья превышает 12,2 тысячи квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.