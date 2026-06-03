Овчинский: в Москве наградили лучших специалистов по охране труда на стройках

Накануне в здании Московского фонда реновации жилой застройки состоялось торжественное вручение наград лауреатам профильного конкурса «Московские мастера». Соревнование проводилось среди специалистов, обеспечивающих безопасность на стройплощадках столицы. Об итогах мероприятия рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Москвы и министр столичного правительства Владислав Овчинский.

Он отметил, что конкурс объединил специалистов, отвечающих за обеспечение безопасности на стройплощадках города.

«Специалисты по охране труда выполняют важнейшую задачу — обеспечивают безопасность работников на строительных объектах и помогают формировать современную культуру производства. От их профессионализма напрямую зависит устойчивость строительных процессов и соблюдение высоких стандартов качества в отрасли. Конкурс „Московские мастера“ позволяет не только выявлять лучших специалистов, но и повышать престиж профессии, которая сегодня особенно востребована в строительном комплексе Москвы. Такие соревнования способствуют обмену опытом и развитию профессиональных компетенций участников», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В ходе церемонии объявили имена лидеров конкурса:

1-е место — Сергей Сергеенков (АО «ФОДД»);

2-е место — Виталий Сащенко (АО «Управление развития строительных технологий»);

3-е место — Дмитрий Распопов (АО «Мосметрострой»).

По сложившейся традиции победители получили денежные гранты: 300, 200 и 150 тыс. рублей соответственно.

Соревнование включало два этапа. Теоретическая часть прошла в формате теста — оценивались знания в области охраны труда и пожарной безопасности. Практический этап состоялся непосредственно на строительном объекте: участники должны были выявить заранее смоделированные нарушения правил безопасности и составить предписание по их устранению. Всего организаторы получили 34 заявки. Победителями стали те, кто набрал максимальную сумму баллов за оба тура. Такая схема позволила объективно измерить уровень подготовки специалистов и их готовность работать на крупных московских стройках.

В конкурсную комиссию вошли эксперты Департамента градостроительной политики Москвы, Московского фонда реновации жилой застройки, Комитета по градостроительной политике, строительству и промышленности стройматериалов МКПП (р), Московского городского комитета профсоюза работников строительства и промышленности, а также представители ГК «Строительное управление-555».

В столице вопросам охраны труда на стройках уделяют повышенное внимание. Современные подходы к организации работ предполагают цифровизацию процессов, совершенствование систем контроля безопасности и постоянное повышение квалификации кадров. Для Москвы, где одновременно ведется множество крупных строительных проектов, эффективная работа профильных специалистов имеет критическое значение и напрямую влияет на устойчивое развитие всей отрасли.

В нынешнем году конкурс «Московские мастера» прошел уже в 29-й раз. Мероприятие организовано в рамках системы социального партнерства между правительством Москвы, Московской Федерацией профсоюзов и Московской Конфедерацией промышленников и предпринимателей (работодателей) при поддержке столичного Комитета общественных связей и молодежной политики. Сегодня конкурс остается одной из ключевых площадок для профессионального роста специалистов строительной отрасли. Он способствует внедрению передовых методов работы, укреплению профессионального сообщества и поддержанию высокого уровня подготовки кадров в строительной сфере Москвы.