Конгрессмен внес законопроект о присоединении Гренландии

Республиканец Рэнди Файн, конгрессмен от 6-го округа Флориды, внес в Палату представителей США законопроект, который предусматривает «аннексию и предоставление статуса штата» Гренландии. Об этом говорится в официальном заявлении законодателя, сообщает РИА Новости .

Законодательная инициатива является логическим продолжением политики президента США Дональда Трампа, который не раз заявлял о необходимости контроля над Гренландией для национальной безопасности и отказывался исключить силовой вариант.

Дания и сама Гренландия неоднократно отвергали эти претензии, требуя уважения к своей территориальной целостности, а страны Евросоюза уже обсуждали возможные ответные меры на действия США.

