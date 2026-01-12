Пресс-служба Белого дома подтвердила намерение США приобрести Гренландию

о ее словам, Трамп считает, что если остров не перейдет под контроль США, то в итоге он может быть приобретен или даже захвачен Китаем или Россией, что, по его мнению, будет иметь негативные последствия для всех сторон.

Левитт процитировала слова президента, сказанные накануне: «Он сказал, что он хочет, чтобы США приобрели Гренландию… если мы этого не сделаем, в конечном итоге она будет приобретена или даже захвачена в ходе военных действий Китаем или Россией».

Ранее сам Трамп заявил журналистам, что США получат Гренландию «так или иначе», повторив этот тезис об альтернативе Москвы или Пекина.

