Россиянка Шнайдер обошла первую ракетку мира Соболенко на турнире во Франции

Российская теннисистка Диана Шнайдер обошла первую ракетку мира Арину Соболенко. Она прошла в полуфинал открытого чемпионата Франции по теннису «Ролан Гаррос», сообщает « Чемпионат ».

Противостояние происходило в рамках 1/4 финала турнира.

Шнайдер обошла Соболенко со счетом 3:6, 7:5 и 6:0.

Открытый чемпионат Франции проводится с 24 мая по 6 июня. Прошлая победительница соревнований — теннисистка из США Кори Гауфф. Она проиграла в третьем круге во время игры с Анастасией Потаповой со счетом 6:4, 6:7 (1:7) и 4:6.

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