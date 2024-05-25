Политолог Баширов: Блинкен заявлением о смерти Раиси оскорбил народ Ирана

Политолог Марат Баширов считает, что американский госсекретарь Энтони Блинкен своими комментариями о гибели иранского президента Ибраима Раиси в результате крушения вертолета оскорбил народ исламской республики, сообщает «Царьград» .

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов заявил, что народ Ирана только выиграл от смерти своего лидера Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Он подчеркнул, что Вашингтон не оплакивает кончину иранского президента, и не стал бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем.

«Нелюди, они и есть нелюди <…> Что сказали бы американцы, если бы французский президент сказал аналогичное о смерти Байдена?», — сказал Баширов.

Он подчеркнул, что никто не ожидал скорби от американских властей, однако своим публичным заявлением о гибели Раиси Блинкен оскорбил иранский народ.

В свою очередь американский президент Джо Байден выразил мнение, что смерть Раиси в авиакатастрофе пойдет на пользу, заключил политолог.