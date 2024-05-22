Блинкен: иранскому народу стало лучше после гибели Раиси

Народ Ирана только выиграл от смерти своего лидера Эбрахима Раиси в авиакатастрофе, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, пишет РИА Новости .

Сенатор Тед Круз поинтересовался у него, стал ли «мир лучше теперь, когда Раиси мертв».

«Памятуя о тех ужасающих деяниях, к которым он был причастен как судья и президент и… не может быть причастен более, да. Иранскому народу, вероятно, стало лучше», — ответил Блинкен.

Вашингтон, по словам государственного секретаря, не оплакивают кончину Раиси, и США не стали бы бъявлять в ООН минуту молчания в память о нем. При этом госдеп ранее опубликовал соболезнования из-за гибели президента Ирана.

Блинкен заявил, что в США не оплакивают кончину Раиси и не стали бы объявлять в ООН минуту молчания в память о нем. Госдепартамент при этом накануне опубликовал соболезнования в связи с гибелью иранского президента.

Ранее российский президент Владимир Путин попросил Вячеслава Володина передать теплые слова о Раиси на его похоронах. Председатель Госдумы представит РФ на похоронах трагически погибшего президента Ирана.