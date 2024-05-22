WSJ: Запад ожидает периода повышенной нестабильности с Ираном

Западные страны ожидают наступления периода повышенной нестабильности в отношениях с Ираном, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

«Западные чиновники заявляют, что готовятся к периоду повышенной нестабильности в отношениях с Ираном, поскольку страна готовится выбрать преемника президента Эбрахима Раиси, который погиб в авиакатастрофе», — сказано в сообщении.

Чиновники утверждают, что серьезных изменений во внешней политике Ирана ожидать не стоит. По данным издания, Тегеран, скорее всего, продолжит углублять сотрудничество с КНР и РФ, развивать ядерную программу и оказывать поддержку палестинскому движению ХАМАС.

По мнению источников газеты, предстоящие выборы могут предоставить Ирану возможность занять более жесткую позицию в регионе.

Вертолет с Раиси, министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахианом и другими официальными лицами потерпел крушение 19 мая на северо-западе Ирана в районе Верзеган. Утром 20 мая вице-президент страны Мохсен Мансури подтвердил гибель лидера и его делегации, которая возвращалась из Азербайджана.