Как считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, президента Украины Владимира Зеленского сейчас «лихорадит», так как он понимает, что его могут скоро заменить, сообщает Газета.ru .

По его словам, США и Великобритания уже на полном серьезе обсуждают смену режима на Украине.

«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания», — сказал Филиппо на своем YouTube-канале.

Он уверен, что в стране на сегодняшний день наблюдается усиление авторитарных тенденций в политической сфере.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация cлужбы внешней разведки России по вопросу обсуждения Западом и Украиной замены Владимира Зеленского говорящая. США и Британия планируют выдвинуть на эту должность экс-главкома и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.