Политик Филиппо: Зеленского начало лихорадить из-за предчувствия скорой замены
Как считает глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, президента Украины Владимира Зеленского сейчас «лихорадит», так как он понимает, что его могут скоро заменить, сообщает Газета.ru.
По его словам, США и Великобритания уже на полном серьезе обсуждают смену режима на Украине.
«Зеленский уже понимает, что это финал, который ему организовывают прямо сейчас США и Великобритания», — сказал Филиппо на своем YouTube-канале.
Он уверен, что в стране на сегодняшний день наблюдается усиление авторитарных тенденций в политической сфере.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация cлужбы внешней разведки России по вопросу обсуждения Западом и Украиной замены Владимира Зеленского говорящая. США и Британия планируют выдвинуть на эту должность экс-главкома и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного.