Песков: слова СВР о смене Зеленского на Залужного говорят сами про себя

Данные Службы внешней разведки (СВР) РФ по поводу обсуждения представителями Запада и Украины замены президента Украины Владимира Зеленского говорящая. России по поводу нее нечего добавить, сказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

«Здесь, наверное, вряд ли требуется наш комментарий. Информация говорящая, она говорит сама за себя, поэтому здесь добавить нечего», — сказал Песков.

По информации Службы внешней разведки РФ, некоторое время назад в Альпах представители Великобритании и Соединенных Штатов провели тайную встречу с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, главой военной разведки Кириллом Будановым* и послом Украины в Лондоне Валерием Залужным.

На встрече обсуждали вероятность снятия президента Украины Владимира Зеленского с должности. Соединенные Штаты и Великобритания хотят выдвинуть Залужного на пост главы соседнего государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский столкнулся с наиболее серьезным политическим кризисом за время своего президента. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное расследование против Тимура Миндича. Это ближайший соратник и бизнес-партнер главы государства.

*Внесен в список террористов и экстремистов в России.