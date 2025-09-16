Politico: введение 19-го пакета санкций Евросоюза против России отложили

Еврокомиссия 17 сентября не сможет представить 19-й пакет санкций ЕС против РФ. Его публикацию отложили на неизвестный срок, рассказали европейский дипломат и чиновник одного из государств Евросоюза, сообщает ТАСС со ссылкой на Politico.

ЕС временно переключил внимание с введения антироссийских санкций.

Руководство блока пока будет давить на Словакию и Венгрию. Брюссель требует, чтобы оба государства уменьшили зависимость от нефти из РФ.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал, что готов ввести серьезные санкции против России. Однако странам НАТО нужно сперва полностью отказаться от покупки ресурсов из РФ.