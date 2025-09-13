Трамп обещал ввести санкции против РФ при отказе стран НАТО от покупки ее нефти

США могут ужесточить меры против Москвы при определенных условиях

Американский президент Дональд Трамп выразил готовность применить серьезные экономические ограничения в отношении России. Президент США заявил, что уже готов ввести санкции против Москвы, при условии, что страны НАТО перестанут покупать у нее нефть, пишет ТАСС со ссылкой на Truth Social.

В своем обращении, адресованном международному сообществу и участникам НАТО, американский лидер отметил, что считает недостаточной текущую приверженность альянса к достижению успеха. Трамп выразил удивление тем фактом, что некоторые члены организации продолжают приобретать нефть у России.

Трамп считает, что переговорные возможности альянса ухудшились. Он выразил готовность начать действия в любой момент, как только союзники дадут сигнал.

Американский президент предложил странам НАТО установить высокие таможенные сборы от 50 до 100% на товары из Китая. По его мнению, такая мера может способствовать завершению конфликта в Украине, причем эти ограничения можно будет снять после достижения мирного соглашения.

Трамп снова охарактеризовал украинскую ситуацию как противостояние, инициированное экс-президентом США Джо Байденом и украинским президентом Владимиром Зеленским. Он добавил, что быстрое следование его рекомендациям позволит сохранить множество жизней, в противном случае усилия США будут потрачены впустую.

