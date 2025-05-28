Politico: Трамп не решил, будет ли вводить санкции против России

По информации издания Politico, президент США Дональд Трамп еще не принял решение касательно введения новых санкций в отношении России, сообщает ТАСС .

В материале указано, что Трамп опасается реакции Москвы на новые ограничительные меры. Американский лидер считает, что Россия может отказаться от переговоров о прекращении огня на Украине при угрозе санкций.

Издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп обдумывает введение новых ограничительных мер в отношении РФ, а затем он хочет выйти из переговорного процесса. Ограничения могут затронуть не только банковскую сферу, но и другие направления.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «играет с огнем». Хозяин Белого дома считает, что он якобы спас РФ от «многих плохих вещей», однако российский лидер этого «не понимает».