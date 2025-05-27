WSJ: Вашингтон может выйти из переговорного процесса с Украиной

Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность введения новых санкций против России уже на этой неделе, сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ожидается, что ограничения не затронут банковский сектор — рассматриваются другие меры. В то же время не исключено, что администрация Трампа не станет ужесточать давление на Москву.

25 мая Трамп заявил, что «абсолютно» рассматривает санкции, обвинив президента России Владимира Путина в якобы эскалации конфликта на Украине.

The New York Times сообщает, что Трамп может отказаться от посредничества в урегулировании конфликта, если дипломатические усилия не принесут результата. После телефонного разговора с Путиным 19 мая он провел переговоры с лидерами Германии, Франции, Италии, Финляндии и ЕС. По данным источников, Трамп дал понять, что не намерен усиливать санкционное давление.

«Фактически он сказал: "Я выхожу"», — отметил один из собеседников издания.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подтвердила, что Трамп открыт для переговоров, но оставляет «все варианты на столе».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявления Трампа, поблагодарил США за посредничество, но отметил, что текущая ситуация связана с «эмоциональной перегрузкой».

«Мы внимательно отслеживаем реакцию», — добавил он.

Пока неясно, будут ли введены новые санкции и как это повлияет на переговорный процесс. Решение может быть принято в ближайшие дни.



