Песков назвал эмоциональной реакцией слова Трампа о недовольстве Путиным

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эмоциональной реакцией слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о главе российского государства Владимире Путине после ракетных ударов по Украине, сообщает РБК .

Ранее американский лидер заявил, что недоволен действиями Путина после ракетных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Он подчеркнул, что Белый дом рассматривает возможность введения новых антироссийских санкций. Помимо этого, Трамп раскритиковал главу Украины Владимира Зеленского.

«Путин принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности нашей страны», — сказал Песков.

По его словам, все мировое сообщество стало свидетелем, как власти Украины угрожали зарубежным лидерам накануне их визита в российскую столицу на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также многие лидеры увидели попытки Киева атаковать Москву с помощью беспилотников.

Пресс-секретарь президента России добавил, что попытки атак украинских беспилотников продолжаются, поэтому Путин принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности страны.