Президент США обвинил Зеленского в провокации конфликта

Президент США Дональд Трамп в резкой форме раскритиковал публичные высказывания Владимира Зеленского, заявив, что они только усугубляют ситуацию, сообщает РИА Новости .

«Каждое слово Зеленского создает новые проблемы. Ему стоило бы наконец заткнуться — он делает только хуже своей стране», — написал глава Белого дома своем посте в соцсети Truth Socia.

При этом Трамп неожиданно назвал действия России «беспричинными», хотя и добавил, что полномасштабная оккупация Украины стала бы для Москвы катастрофой.

«Если бы они действительно хотели захватить всю Украину, это бы разрушило саму Россию», — заявил он, демонстрируя свое видение конфликта.