Президент США подтвердил рассмотрение новых антироссийских санкций

Американский лидер в ответ на вопрос журналистов заявил, что «абсолютно точно рассматривает» новые ограничительные меры в отношении Москвы.

Официальный Кремль пока не прокомментировал слова Трампа. Российские власти неоднократно заявляли, что научились работать в условиях санкционного давления и продолжают отстаивать свои национальные интересы.

Аналитики предполагают, что новые ограничения, если они будут введены, могут затронуть энергетический сектор и систему финансовых расчетов. Однако окончательное решение пока не принято, и переговоры по этому вопросу в администрации США продолжаются.

Ранее Трамп изменил срок ввода торговых пошлин против ЕС.