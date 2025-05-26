Американский президент дал Европе месяц на переговоры, но не снял угрозу

Президент США Дональд Трамп перенес введение 50-процентных пошлин на товары из Евросоюза с 1 июня на 9 июля, сообщает Reuters .

Это решение стало результатом интенсивных телефонных переговоров между торговыми представителями США и ЕС, указывает издание.

В Брюсселе эту новость встретили с осторожным оптимизмом.

«Мы готовы использовать дополнительное время для поиска взаимовыгодных решений», — заявил представитель Еврокомиссии, подчеркнув, что «ЕС не будет вести переговоры под дулом пистолета».

Особое внимание теперь приковано к предстоящему саммиту G20 в конце июня, где Трамп может провести личные переговоры с лидерами ЕС. Аналитики прогнозируют, что реальные пошлины, если они все же будут введены, окажутся ниже заявленных 50% и затронут лишь отдельные сектора, в первую очередь — немецкий автопром.