Трамп счел себя спасителем России и назвал Путина «играющим с огнем»

Президент РФ Владимир Путин «играет с огнем», заявил глава США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social . Хозяин Белого дома считает, что он якобы спас Россию от «многих плохих вещей», однако российский лидер этого «не понимает».

«Чего Владимир Путин не понимает, так это того, что если бы не я, с Россией уже бы произошло много очень плохих вещей, и я имею в виду очень плохих. Он играет с огнем!» — написал Трамп.

На днях Трамп уже критиковал Путина, заявляя о недовольстве российскими ударами по военным объектам на Украине. Республиканец также допускал, что может ввести новые антироссийские санкции.

В Кремле критику Трампа в адрес Путина называли «эмоциональной реакцией».