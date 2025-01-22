Politico: Германия просит ограничить российским дипломатам доступ в Европу

Глава МИД Германии Аналена Бербок в рамках подготовки к встрече стран Евросоюза в Брюсселе призвала ограничить время аккредитации и свободу передвижения российским дипломатам на территории Европы, сообщает «Коммерсант» .

Как пишет издание Politico, также глава немецкой дипломатии предложила расширить сотрудничество с частными компаниями для улучшения защиты критической инфраструктуры из-за гибридных атак в ЕС, которые якобы совершает России.

Кроме того, среди министров иностранных дел Евросоюза распространен документ, в котором говорится о необходимости расширения санкций против российского теневого флота.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз снять санкции с России. По слова венгерского лидера, своими действиями Брюссель уничтожил европейскую экономику.