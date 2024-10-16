Politico: ФАТФ примет решение о внесении РФ в черный список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) примет решение о внесении России в черный список в октябре, сообщает RT со ссылкой на Politico.

На следующей неделе планируется заседание внутреннего органа ФАТФ, который занимается рассмотрением кандидатур на внесение в черный список.

Для окончательного решения по этому вопросу необходим консенсус всех участников организации, в числе которых около 40 стран.

ФАТФ приостановила членство России в организации в феврале прошлого года.

Ранее Совет ЕС 8 октября собирается утвердить и опубликовать еще один режим санкций в адрес РФ. Причина кроется в так называемых «дестабилизирующих действиях за границей».