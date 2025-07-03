Резня на юго-западе: 60-летний москвич зарезал собутыльника и пытался убить себя

На юго-западе Москвы 60-летний мужчина зарезал собутыльника и попытался совершить самоубийство. Сейчас подозреваемый находится в больнице, сообщает «МК: срочные новости» .

Убийство произошло в доме на улице Островитянова. По данным издания, 60-летний хозяин жилища распивал спиртное вместе со знакомым, но застолье закончилось убийством. Когда мужчина убил гостя, он попытался свести счеты с жизнью, однако выжил.

Сейчас предполагаемому убийце оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают сотрудники главного следственного управления СК России по Москве.

Личность погибшего пока не установлена.

Ранее в Москве задержали 27-летнего приезжего по подозрению в убийстве мужчины на улице Профсоюзная. По версии правоохранителей, подозреваемый также распивал алкоголь с приятелем, после чего зарезал его.