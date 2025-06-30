Зарезал в пьяной ссоре: среди жилых домов в Москве обнаружили труп

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Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Москве

В столице на улице Профсоюзная среди жилых домов обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. Убийцу отыскали оперативно, сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

Им оказался 27-летний приезжий гражданин. Вместе с убитыми он распивал спиртные напитки, а затем решил убить товарища. Причины произошедшего уточняются.

Черемушкинская межрайонная прокуратура контролирует привлечение подозреваемого к уголовной ответственности.

Ранее вооруженная потасовка произошла возле ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате драки один человек получил ножевое ранение в грудь.