сегодня в 15:04

На мужчину напали с ножом рядом с ТРЦ «Галерея» в Петербурге

Вооруженная потасовка произошла возле ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате драки один человек получил ножевое ранение в грудь, сообщает «Mash на Мойке» .

По словам очевидцев, мужчину ударили после фразы: «Достал нож — режь». Другие обстоятельства инцидента не раскрываются.

На место прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали.

Информации о его состоянии нет.

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