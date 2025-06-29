«Достал нож — режь»: мужчину ударили ножом рядом с «Галереей» в Петербурге
На мужчину напали с ножом рядом с ТРЦ «Галерея» в Петербурге
Фото - © Фотобанк Лори
Вооруженная потасовка произошла возле ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. В результате драки один человек получил ножевое ранение в грудь, сообщает «Mash на Мойке».
По словам очевидцев, мужчину ударили после фразы: «Достал нож — режь». Другие обстоятельства инцидента не раскрываются.
На место прибыла скорая помощь. Пострадавшего госпитализировали.
Информации о его состоянии нет.
Ранее подросток-бродяга обманом завел в лес, а затем зарезал 10-летнего приятеля под Кировом. Он обещал показать мальчику электровелосипед.