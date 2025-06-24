Подросток-бродяга обманом завел в лес и зарезал 10-летнего приятеля под Кировом

РЕН ТВ: подростка арестовали по подозрению в убийстве мальчика под Кировом

14-летнего подростка, состоящего на учете в ПДН за бродяжничество, задержали по подозрению в убийстве 10-летнего мальчика в Кировской области. Он обманом заманил жертву в лес и зарезал ее, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла возле поселения у ж/д станции Просница. Местная жительница заявила о пропаже своего 10-летнего сына. Спустя несколько часов тело мальчика нашли в лесу. У ребенка было 16 ножевых ранений.

По данным следствия, днем мальчик гулял с двумя друзьями. К компании подошел 14-летний подросток. Как выяснилось позднее, он состоит на учете в детской комнате полиции за бродяжничество.

Подросток предложил 10-летнему пойти в лес. Он пообещал новому приятелю показать электровелосипед. В лес они отправились вдвоем, а оттуда подросток вернулся уже один. После этого другие дети поспешили рассказать обо всем матери погибшего.

Подростка задержали 23 июня. Его обвиняют по статье об убийстве малолетнего. Парня отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее неадекват, будучи в состоянии наркотического опьянения, швырнул чужого ребенка на пол в аэропорту Шереметьево. Малыш получил тяжелые травмы, он в коме.