Парниковый эффект: врач предупредила об опасности некачественных купальников

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Врач-инфекционист, дерматолог Марият Мухина заявила, что некачественные купальники могут быть опасны для здоровья женщины, сообщает «Вечерняя Москва».

«Процент хлопка должен превышать количество полиэстера. Хлопковое волокно будет осуществлять необходимую влагопроницаемость и воздухопроницаемость», — сказала доктор.

По ее словам, полностью сделанное из полиэстера изделие может причинить серьезный вред: образуется парниковый эффект, который становится средой для размножения бактерий и вирусов. В результате можно заразиться стафилококком или кишечной палочкой.

Кроме того, при частом ношении некачественного купальника женщина рискует понизить иммунитет.

Ранее Роскачество провело проверку женских слитных купальников 21 бренда. Эксперты обнаружили нарушения у продукции 18 торговых марок. Товар отличается недостаточной воздухопроницаемостью, низкой устойчивостью к поту и морской воде, низким качеством ткани и слабой эластичностью.