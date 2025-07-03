Парниковый эффект: врач предупредила об опасности некачественных купальников
Врач-инфекционист, дерматолог Марият Мухина заявила, что некачественные купальники могут быть опасны для здоровья женщины, сообщает «Вечерняя Москва».
«Процент хлопка должен превышать количество полиэстера. Хлопковое волокно будет осуществлять необходимую влагопроницаемость и воздухопроницаемость», — сказала доктор.
По ее словам, полностью сделанное из полиэстера изделие может причинить серьезный вред: образуется парниковый эффект, который становится средой для размножения бактерий и вирусов. В результате можно заразиться стафилококком или кишечной палочкой.
Кроме того, при частом ношении некачественного купальника женщина рискует понизить иммунитет.
Ранее Роскачество провело проверку женских слитных купальников 21 бренда. Эксперты обнаружили нарушения у продукции 18 торговых марок. Товар отличается недостаточной воздухопроницаемостью, низкой устойчивостью к поту и морской воде, низким качеством ткани и слабой эластичностью.