Неприличное пьяное видео: Джигурда раскрыл причину ссоры с Волочковой

Джигурда рассказал, что до сих пор не может понять, чем провинился перед коллегой Анастасией Волочковой и почему они больше не общаются, сообщает Общественная Служба Новостей .

Как отметил артист, сейчас он может лишь предполагать причину раздора с экс-примой Большого театра. Он вспомнил как записал откровенный ролик, в котором недавние друзья показывали довольно неприличные жесты. Как рассказал сам Джигурда, Волочкова в тот момент не знала о съемке, более того, тогда они были пьяны и не придавали особого значения происходящему.

Однако после публикации видео Анастасия возмутилась и заявила, что артист воспользовался ей, чтобы устроить на этом пиар. Сам Джигурда заявил, что не опубликовать это видео не мог и после скандала отказался удалять его, из-за чего перестал общаться с Волочковой.

«Я считаю, что черный пиар — это вещь куда более крутая, чем информация о том, как очередная звездная баба разродилась или залетела. Так что Настенька немного не понимает какие-то нюансы шоу-бизнеса», — добавил артист.

Шоумен уверен, что обид у Волочковой на него больше не может быть. Также он предложил коллеге снова дружить, добавив, что ссора произошла из-за мелочи и недопонимания. Также Джигурда добавил, что негативных чувств в отношении балерины не испытывает.