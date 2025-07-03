Количество заявок на пособие по безработице в США упало до минимума за 6 недель

Число жителей США, которые в первый раз обратились за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на четыре тыс. — до 233 тыс. Это минимальный показатель за шесть недель, рассказали в Минтруда Соединенных Штатов, сообщает « Интерфакс ».

Аналитики считали, что показатель увеличится до 240 тыс. с прошлого уровня. Среднее количество заявок на пособие в США за последние четыре недели уменьшилось до 241,5 тыс.

Количество американцев, которые получают пособие по безработице, за неделю, закончившуюся 21 июня, оказалось на уровне 1,964 млн, как и неделю до этого. Показатель оказался максимальный с конца 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин сказал, что в РФ удалось добиться исторического минимума безработицы. За последние четыре года число работающих в стране увеличилось на 2 млн 400 тыс. человек.